Lapsesaamisega seotud info koondus ühele lehele

«Peatsetele lapsevanematele ja ka neile, kes alles lapse saamist planeerivad, on oluline teada, milliseid teenuseid riik ja omavalitsused pakuvad ning mida seejuures tuleks arvestada. On palju nüansse, mis võivad perede elu mõjutada, näiteks on omavalitsuseti erinevad tingimused sünnitoetuse saamisel, ka riiklike peretoetuste süsteem ning toetuste summad muutuvad aeg-ajalt,» ütles sotsiaalministeeriumi innovatsioonivaldkonna asekantsler Nele Labi. «Seetõttu oleme koondanud info riigi teenuste ja toetuste kohta ühtseks teekaardiks, mis hõlmab aega lapse kolmeaastaseks saamiseni.»