Aapo Ilvesel valmis näidend suurest avantüristist

Autori sõnutsi on näitemängu väljatoomine seotud Tartu saamisega Euroopa kultuuripealinnaks aastal 2024. «Etendus võiks toimuda võimalikult Veriorale lähemal, sest peategelane on sealt kandist pärit. Tegevustik toimub Verioral, Räpinas, Viinis, Tamperes, New Yorgis ja mujalgi. Ilmselt on kaasa tegemas nii rahvanäitlejaid kui proffe. Etendada saab nii toas kui väljas, aga kui toas, siis see peab päris suur olema,» rääkis ta.