Tiit Toots vaatab tulevikku nii lootusrikkalt kui murelikult

Toots teab, kuidas saada mõjukaks. «Seda, mida teed, tuleb teha südamega ning seeläbi panustada ühiskonna paremaks muutmiseks, kuid kindlasti ei saa mõjukus olla omaette eesmärk,» ütles Toots. Ta lisas, et tema on teinud oma tööd südamega. «Kindlasti on oma osa minu mõjukusest aga ka neil inimestel, kellega iga päev koos töötan.»

Tootsi meelest on mõjukad need, kes oma tegevusega, olgu see igapäevatöö või vabatahtlik, suudavad tuua ühiskonda muutusi. Mõjukus väljendubki tema sõnul selles, et inimene on saavutanud oma tegemistes taseme, kus ta suudab algatada ja suunata reaalseid muutusi.