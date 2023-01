Mees, kes hoiab kokku paljude aega

«Inimene, kes iga päev loeb Ukraina uudiseid, saaks suure osa infost ka omal käel kätte. Mina vaatan lisaks uudiste algallikaid – kas või ühismeedia kontosid,» nentis Taro. «Kogu selles segaduses tuleb hinnata, mis on usaldusväärne, oluline ja mis mitte. Lisandväärtus, mida inimestele pakun, ongi see, et kannan selle ajakulu ise ning kaasmaalased saavad selle arvel panustada oma valdkonnas. Sellest neljast tunnist on kolm tundi uurimist ja üks tund kirjutamist.»