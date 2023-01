Tomi Saluveer: mõjukad kui eeskujud

Valisime piirkonna mõjukamaid inimesi juba kuuendat aastat. Pingerea koostamisel osalevate rahvaesindajate jätkuv aktiivsus näitab, et 2017. aastal alguse saanud ettevõtmine on olnud jätkusuutlik ning säärane ülevaatlik tabel siinsetest tublidest meestest ja naistest läheb inimestele korda.

Kuus aastat on nõnda pikk aeg, et täna tasub meenutada ka seniseid mõjukaid. Kahel esimesel aastal järjest oli Lõuna-Eesti mõjukate edetabelis esikohal riigikogu liige Ivari Padar. Kõige stabiilsemalt on aga nimekirja tipus olnud Võru meer Anti Allas, kes oli 2019. aastal esimene, kolmel aastal teine, korra neljas ja tänavu kolmas.