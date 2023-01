Lenna Kuurmaa: maaelu ei jää rokkstaari eluviisile alla

Lenna Kuurmaa elab juba 2020. aasta kevadest Setomaal. Seal elavad ka Shetlandi ponid, kellest üks eelmisel sügisel jooksu pani ja kodust paari kilomeetri kaugusele Venemaa piirile jõudis. Lenna oli parasjagu laeval esinemast tulemas. «Vaatan, et Piusa kordon helistab. «Tere Lenna, tahtsin küsida, et kas täpiline poni on sinu oma?» «Jaa. Mis toimub?» «Kuule ta on nüüd siin piiri peal.» «Eii! Püüdke ta kinni ruttu!», meenutas Lenna vestlust. Õnneks tuli poni siiski õigel ajal koju tagasi.

Foto: Arvo Meeks