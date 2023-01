Võrumaalased alustasid laulu- ja tantsupeo eelproovidega

Kokku: 59 kollektiivi, üle 1300 osaleja. Kristi Vals selgitab, et see arv võib veel siiski muutuda: “Võrreldes oktoobriga, kui läks lukku laulu – ja tantsupeole registreerimise tähtaeg, oli peole registreeritud meie maakonnast 66 kollektiivi, alles on jäänud tänaseks 59. Loodame, et see nii ka jääb. Peamiseks muredeks, miks kollektiivid loobuvad on vähene osalejate arv kollektiivides aga ka kollektiivijuhtide suur koormus. See probleem on üle Eesti.”