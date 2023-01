Rita Ray võitis aasta naisartisti tiitli

Rita Ray on toonud Eesti muusikamaastikule palju värskust ja värve. See ei ole jäänud ka tähelepanuta ning neljapäeval kuulutati ta Eesti muusikaauhindade galal aasta naisartistiks, tema «A Life of Its Own» aga võitis aasta albumi auhinna.

Põlvamaalt pärit artisti esimene muusikaga seotud mälestus on tihedalt põimunud laulmisega. Enda sõnul meeldis talle esitada igasuguseid laule, kuid eriti eredalt meenub talle «Jamaika hällilaul», mida ta oli korduvalt kuulnud emalt ja mida siis laps järele laulda püüdis.

Lapsena kuulas ta muusikat põhiliselt CD- ja kassetimängijate vahendusel, kust kuulas eriti oma toonase lemmikbändi Vanilla Ninja singleid. «Kuna mul ei olnud piisavalt raha terve albumi ostmiseks, siis ostsin Säästumarketist kokku singleid ja siis vahetasin, kui ühest loost juba kõrini sai. Hiljem kasutasin MP3-mängijat ja ilma selleta ei läinud ma kuhugi.»

Praegu kuulab ta muusikat peamiselt voogedastuse vahendusel. «Tuhlan seal igasugustes huvitavates playlist’ides ja enda Discover Weekly’s (lugude loeteludes – toim). Vinüülikogu on ka meil elukaaslasega kahe peale juba täitsa arvestatav. Vinüülilt muusika kuulamine on muidugi hoopis teine teema. See ehk polegi lihtsalt kuulamine, vaid hoopis muusika nautlemine. Albumite järjest kuulamine aitab paremini tunnetada albumi lugu ja artisti enda maailma.»

Laulja hinnangul on tänu sotsiaalmeedia hüppelisele arengule Eesti muusika tase kõvasti tõusnud. «Muidu levisid siia uued tuuled ja trendid aeglaselt ja visalt. Kuigi, väga keeruline on olla see nii-öelda arvaja. Ma olen ise alati mõelnud, et ajan omaenda asja nii hästi, kui saan, ja eks teised toimivad ilmselt sama mõtteviisi järgi.»

Oma tänukõne pärast aasta naisartisti tiitli vastuvõtmist lõpetas Rita Ray hüüdega «Elagu Põlva!».