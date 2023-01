Vingugaas seadis Võrumaal ohtu inimelu

Väljakutsele sõitnud kiirabitöötajad tuvastasid, et patsiendi kodus on ruumide õhus kõrge vingugaasi (anduri näit 93 ppm-i) sisaldus. Samuti kohale saabunud päästjad kontrollisid tuleohutust ja viisid mürgistusohu kõrvaldamiseks lõpuni põlemata söed ahjust välja.

Päästjad hoiatavad, et puud tuleb mürgistusohu minimeerimiseks lasta korralikult lõpuni põleda, nii et sütel pole enam leeke. Enne ei tohi siibrit sulgeda, sest liiga vara suletud siibri tõttu tuppa imbuv nähtamatu ja lõhnatu, kuid ülimürgine vingugaas, ohustab elu ja tervist. Vingugaasi aitab õhus tuvastada ainult vingugaasiandur, mis on kõigis kütteseadmetega hoonetes kohustuslik.