Noored võrdlevad võimeid olümpiafestivalil

Treener Riho Roosipõld ütles kahe esimese stardi järel meie noormeeste kohta, et nad on näidanud head taset. «Selliseid tulemusi me lootsimegi. Meil on funktsionaalsed ja võimekad poisid, hea tundega võivad nad veelgi paremini sõita,» hindas Roosipõld.