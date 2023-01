Valga stuudio usub endiselt imedesse

«Leian, et igaüks meist peaks uskuma imedesse. Sageli unistame millestki ebareaalsest ja raskesti saavutatavast. Arvame, et see ei saa kunagi tõeks. Kuid unistused sünnitavad tegusid ja me muudame tasapisi, väikeste sammudega unistuse eesmärgiks. Ja siis saab kõik, mida tahtsime, reaalsuseks. Ja kui imed sünnivad, saab ka maailm meie ümber paremaks,» rõhutas Jerjomina. Seda mõtet kannab ka stuudio tänane kontsert Valga kultuuri- ja huvialakeskuses.

Nii on stuudio tiimi kuulujate koostöös kokku saanud täiesti uus programm, mis koosneb nii lauludest kui tantsudest. Joyle omaselt on kava igas mõttes kirev. Seda nii ülesastujate vanuselise jaotuse poolest kui ka stiililiselt. Stuudio üks tunnusjooni on seegi, et laule esitatakse mitmes keeles. Tänavu kõlavad need Jerjomina sõnul eesti, inglise, serbia, vene, korea, ukraina ja mustlaskeeles.