Kultuurirahvas valis aasta teoks Otepää talveöölaulupeo

Aasta teoks tunnistati Otepää talveöölaulupidu. Peo kunstiline juht ja dirigent, Otepää kultuurimaja kultuurikorraldaja Merle Soonberg sõnas, et nad on tunnustuse üle väga õnnelikud. «Esimene talvelaulupidu oli aastal 2013. Nüüd olime esimest korda nomineeritud. Mulle oli tõesti üllatus, et meid laureaadiks valiti. Pisarad olid silmas, kui see välja hõigati ja sain just kui puuga pähe,» märkis Soonberg.