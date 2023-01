Galerii ⟩ Selgusid Valgamaa kõrgete tunnustuste saajad

Vastne kultuuripärl Merle Soonberg on nii Otepää kui ka kogu Valgamaa kultuurirahva seas tuntud kui innukas rahvamuusikakultuuri edendaja. Ta juhendab mitut kollektiivi: pereansamblit Pillipuu, rahvamuusikaorkestrit Karupojad, eakate lauluansamblit Laulurõõm ja naiskoori Helletajad. Samuti korraldab ta laagreid ja festivale ning Otepää kultuurimaja tööd. Ta on aidanud uue hoo sisse puhuda ka talveöölaulupeole, mille üks loojatest Soonberg ise ka on.

Elutööpreemia saanud Silver Eljandi poeg Kristjan märkis, et isa on pühendanud oma elu noorte kehakultuuri edendamisele. Teda tuntakse peamiselt suusahüpete ja kahevõistluse treenerina, kes on aidanud tippu mitmeid sportlasi. Vähem teatakse, et tema keskne eesmärk on pakkuda sportimisvõimalust igale lapsele. Selle töö tulemusena saab täna hüppemägedel kelgutada, suusatada, sõita slaalomit ja hüpata. Treeningud on kõigi jaoks tasuta ning spordivarustus leitakse kõigile lastele.