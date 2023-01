Lõuna-Eestis pürgib parlamenti 78 inimest

Valimisringkonnas nr 11 ehk Võru-, Valga- ja Põlvamaal on kandidaate 78. Piirkonnas on esindatud kaheksa erakonda, kellele lisaks pürgib parlamenti üks üksikkandidaat. Seitse erakonda on piirkonnas esindatud kümneliikmelise nimekirjaga, erakonna Eestimaa Rohelised ringkonnanimekirjas on seitse kandidaati. Üks nimekirja esitanud erakondadest – Eestimaa Ühendatud Vasakpartei – piirkonnas oma nimekirjaga väljas pole.