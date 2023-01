Eda Veeroja, Mooska talu perenaine

«Täpselt aastavahetusel, kui sauna kütsime, viskasime sauna-aasta avaleili. Järgnevatel kuudel tahame senisest veelgi enam saunakogemust jagada – tulemas on koolitusi ja seminare. Ka igale e-kirjale kirjutan alla, et on sauna-aasta. Oktoobris toimub taas Rõuge valla avatud saunade päev.