Valga abipraost kuulutati aasta vaimulikuks

23-aastase staažiga vaimuliku esitas tiitlile EELK Valga praostkond, tõstes esile tema töövõimet ja pühendumust. Peale oma põhikoguduse Elvas on Ehasalu kogu aeg hooldanud vähemalt üht kogudust veel ja nõnda on ta hoolt kandnud pea kõigi praostkonna koguduste eest.

Hargla kogudust on ta seejuures teeninud juba 2000. aastast. Aastail 2003–2017 kandis Ehasalu ka praostkonna praosti koormat. Abipraostina on aga tema hooleks praostkonna välissuhtlus.

Ehasalu tunnistas, et on tiitli eest väga tänulik, aga ka veidi üllatunud. «Olen ikka mõelnud, et selle tohib saada vaid väga tubli inimene. Ja nüüd olen äkki just kui ise selline.»