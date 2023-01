Jürjens ja Eplik plaanivat ühist tuuri

Eplikul ilmub 2. märtsil album nimega «Klišee», mida ta kommenteeris raadioeetris järgmiselt: «Muusikas ei tasu klišeesid karta. Mulle tundub, et see on popmuusikas möödapääsmatu ja kas sul õnnestub midagi korda saata või mitte, sõltubki paljuski just sellest, kui hästi sa klišeesid tunned ja nendega opereerida oskad.»