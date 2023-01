Võrumaa juurtega Anna Hints võitis suitsusaunast tehtud filmiga olulise auhinna

See on esimene kord, kui Eesti film sedavõrd suure tunnustuse Sundance’ilt koju toob.

«See on uskumatu tunne, kui paljud on tulnud meid filmi eest tänama, olnud puudutatud, nutnud, kallistanud, jaganud enda lugusid…» ütles Anna Hints. «Loodan väga, et «Savvusanna sõsarad» inspireerib looma kogukondi, kus olla haavatav, jagada kõiki oma hirme ja terveneda läbi toetava kogukonna toe. Ma olen nii tohutult, tohutult tänulik oma tiimile meeletu usalduse ja vankumatu usu eest minusse, meie filmi, visiooni… See auhind kuulub meile kõigile, kes me oleme siia filmi oma südame pannud! Aitjumma-aitjumma!!!»