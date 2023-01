Laupäeval on teedel libeduseoht

Teedel on soodsad tingimused härmatise tekkeks.

Laupäeva varahommikul on teekatted suurematel riigiteedel niisked või kuivad. Teetemperatuur on kõikjal miinuses ning teedel on soodsad tingimused härmatise ja sellest tingitud libeduse tekkeks, teatas transpordiamet.