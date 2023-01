Eesti parim naiskodukaitsja on Võrumaalt

«Täna me näeme, kuidas ukrainlased oma maad kaitstes kõigeks valmis on, seda nii rindel kui tagalas. Niisamuti peame ka meie olema valmis keerulisteks olukordadeks, kui peaksime nendega silmitsi seisma, ütles sõnavõtus Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi. «Teie seda kindlasti olete. Teie olete need, kes aitavad teisi, kes ei vaja ise abi, kes on eeskujuks teistele.»

Parim naiskodukaitsja on Kristi Randla Võrumaa ringkonnast. Ta on Naiskodukaitsesse panustanud juba enam kui 15 aastat. Tema südameasjaks on ohutushoid - kaasahaarava instuktorina koolitab ta teisigi naiskodukaitsjaid elanikkonnakaitse teemadel koolitajateks ning teeb selles valdkonnas ka aktiivselt koostööd Päästeametiga. Tema teiseks kireks on patrullvõistlused - ta on osalenud kaheksal korral Naiskodukaitse koormusmatkal ning mitmel korral ka maailma üheks raskeimaks militaarvõistluseks peetaval Admiral Pitka luurevõistlusel. Ta on väga hea motiveerija ning on koolitanud välja uue generatsiooni patrullvõistlustel käijaid, olles eeskujuks oma rahuliku meele ja asjalikkusega.