«Tõesti, sõjaolukorras on Venemaa majanduse isoleerimise tõttu kaubavahetus muutunud, kaubateed on muutunud,» ütles majandus- ja kommunikatsiooniminister Riina Sikkut Lõuna-Eesti Postimehele. «Puhtalt poliitiliste otsustega on kaubavooge vähendatud ja enne sõja lõppu ei saa see olukord muutuda. Küsimus on, kas see saab ka pärast sõja lõppu kohe normaliseeruda sõjaeelsele tasemele? Eesti poliitiline positsioon on, et ei saa. Protsess saab olema pikaajaline.»