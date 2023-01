Maarius Suviste: müüja on ka inimene

«Ausalt öeldes: olen juba nii jubedalt ületöötanud, et antidepressandid on peal, sest lihtsalt ei jõua enam,» pihtis ta justnagu muuseas. «Kliendid tulevad uksest sisse ja ütlevad, et teil on kõik nii kalliks läinud. Päevast päeva öeldakse nii. Saan aru, et kõik on kalliks läinud, aga milles see vaene müüja süüdi on!? See lihtsalt väsitab tohutult ära.»