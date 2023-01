Peipsi kandi rahvas kutsub täiskuuöösöömingule

35 üheõhturestorani avavad Iisakust Saaboldani oma õued, pakuvad lõkketoite, toite ning jooke elava tule ja täiskuu paistel. Menüüd on talvised ja soojendavad ning täiskuu annab toitudele erilise väe. Kaasa on võimalik osta kõike, mida sahvrites veel leidub ja mille pererahvas on lauale toonud või ise käsitööna valmistanud.

Lisaks saab külastada Peipsimaa muuseumi Kasepääl, kogeda Kalevipoja muuseumi eksklusiivset külastust vaid taskulambivalgel, seigelda Alutaguse rahvuspargi külastuskeskuses Kauksis ning minna Iisaku muuseumisse laternavalgel Alutaguse vaimujuttude ringkäigule.

Setomaalt on osalemas Inara Vanavalgõ Kohvitarõs, SETO MAN puhkekeskuse kohvik, Seto Tsäimaja, Näpotüü Kotus, Piusa Veereh, Iloline Kirsi Talo ja Maagõkõnõ.

Söömiste vahepeal saab kogu perega aktiivselt aega veeta, sest külalisi ootavad mitmed põnevad matkad (ettetellimisega), ratsutamine poniga ja hobusega, koduloomad, kelgukoerad, tõukekelgusõit, jääkarussell, võimalusel karakatitsa sõidud, muusikalised etteasted ning päris mitmes kohas sauna aasta puhul saunaelamused nii suitsusaunas kui ka tähise taeva all.

Uksed on valla kella 17-st.

Festivali korraldab Peipsimaa Kogukonnaköök koostöös Peipsi Toit võrgustikuga.