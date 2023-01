VIDEOLUGU ⟩ Nursipalust sündinud protestivaim liigub Võro Kongressi poole

«Mure on ikka oma kodukandi pärast,» ütles meeleavaldusel osalenud Anneli Himma Roosiku külast. «See baas tuleb järjest lähemale. Praegu on juba häiriv, aga kui nad hakkavad meid kolmest küljest piirama ja müra läheb valjemaks ja masinad lähevad võimsamaks, siis me ei kujuta ette, kuidas me seal saaksime edasi elada. Kinnisvara muidugi kaotab väärtuse, põgeneda ka ei saa - oleme nagu sunnismaised siis oma lapsepõlvemälestustega.»

«See on ebavajalik samm,» leidis võrulane Kertu Luisk. «Keegi hea inimene võiks välja arvutada, mitu pauku kulub Venemaal, et see koht, mis siin inimeste elutöö hinnaga tehakse, maatasa teha. Siis te saate aru kui mõttetu see kõik on. Lihtsalt miljonite tuulutamine, inimeste lollitamine. Hirmuga on väga lihtne inimesi lollitada.»