Võistlusse Haanjas panustab üle 150 vabatahtliku

Rahvusvahelise võistluse toimumispaigas püsivad suurepärased lumeolud. «Lund on nii suusarajal kui raja kõrval, valitseb tõeline talv,» ütles korralduskomitee esimees Juri Gotmans.

Korraldustoimkonda kuulub 30 inimest, neid abistab üle 150 vabatahtliku. «Enamik vabatahtlikest on varasema laskesuusatamise võistluste kogemusega ning see on meile hindamatu väärtus,» ütles Gotmans. Vabatahtlikud on ametis akrediteerimiskeskuse, lasketiiru, suusaradade ja staadioni, turvateenistuse, toitlustamise ning liiklus- ja transpordikorralduse juures.

Gotmans rõhutas, et IBU juunioride karikasarja võistlus on väga suur arengusamm, mis avab Haanjale uued uksed ning tõestab, et paigal on väge.

Haanja IBU juunioride karikasarja etapi kolmel päeval on kavas kaks sprindisõitu ja teatesõit. Võistlus on pealtvaatajatele tasuta.