Otepää talverallile registreerus 85 võistluspaari

«Väga hea meel on, et Otepää talveralli nimekirjas on üle 80 võistluspaari ja et kõikides klassides on kohal kogu paremik,» ütles võistluse juht Marko Koosa. «Lisaks on suur rõõm, et meil on stardis kaks Rally1 hübriidautot, milles ühega sõitmas Ott Tänak ja Martin Järveoja ja ka lisaks Eesti paremik R5 autodel.»

Koosa lisas, et rajaolud on Otepääl endiselt talvised ja lisandunud on ka lund. «Teede jääolud on head ja loodame head talverallit,» sõnas ta.

Otepää talveralli stardirivi avavad 2019. aasta autoralli maailmameistrid Ott Tänak / Martin Järveoja, kes on Lõuna-Eesti teedel võistlemas Ford Puma Rally1 autoga ja valmistumas järgmisel nädalal sõidetavaks Rootsi MM-ralliks.

Teise ekipaažina saavad stardi eestlaste meeskonnakaaslased Jourdan Serderidis / Frédéric Miclotte (Ford Puma Rally1). Kui Miclotte on Eestis varem korra võistelnud, siis pühapäeval 59. sünnipäeva tähistanud Serderidisest saab esimene kreeklane, kes Eestis autoralli stardi teeb.

Järgmised kolm võistluspaari võistlevad EMV2 klassi kuuluvatel Rally2 autodel, milles esimeses istuvad 2022. aasta Eesti absoluut ja klassi EMV2 meistrid Gregor Jeets / Timo Taniel (Škoda Fabia Rally2 evo). Nende järel saavad hooaja avavõistluse lähte möödunud aastal mõlemas eelmainitud klassides hõbeda teeninud Priit Koik / Kristo Tamm (VW Polo R5 GTI) ja 2022. aasta Otepää talveralli võitjad Georg Linnamäe / James Morgan (Hyundai i20 N Rally2). Kokku on EMV2 klassis starti tulemas seitse võistluspaari.

Stardirivi esikümne lõpetavad neli EMV5 klassi võistluspaari eesotsas lätlaste Emīls Blūms / Didzis Eglītis (Mitsubishi Lancer Evo IX) ja eestlaste Timmu Kõrge / Erki Pintsiga (Mitsubishi Lancer Evo X). Kokku on EMV5 klassis hooaja avavõistlusele startimas 14 ekipaaži.

EMV3 klassis on Ford Fiesta Rally3 autodega Otepää talverallile startimas kolm võistluspaari. Ainsa Eesti ekipaažina on selles arvestuses osalemas Janno Pagar / Mikk-Sander Laubert. EMV4 klassis on hooaja avaetapi starti tulemas üheksa võistluspaari, kelle hulgas ka möödunud aastane meister Jaspar Vaher, kelle Ford Fiesta Rally4 auto kõrvalistmel istub Evelin Mitendorf.

Otepää talveralli 2023 kõige suurem osalejate arv on klassis EMV6, kus lisaks möödunud aastastele meistritele Taavi Niinemetsale / Esko Allikale (BMW M3) lähevad hooaja esimesi punkte püüdma veel 15 võistluspaari.

EMV7 klassi, kus stardis seitse ekipaaži, avavad möödunud hooaja pronksimehed Robert Kikkatalo / Robin Mark (Honda Civic Type-R). Seitse võistluspaari registreerus hooaja avavõistluseks ka klassis EMV8, kellest esimesena saavad rajale numbri 30 all Hanna Lisette Aabna / Jarmo Liivak (Ford Fiesta R2).

Kaheksa-aastase pausi järel on Eesti meistrivõistluste raames sõidetava talveralli stardis ka EMV9 ehk veoautode klassi võistlejad, kes toovad rajale 11 GAZ-i, eesotsas möödunud aastaste meistrite Tarmo Sildi / Raido Loeliga (GAZ 51).

Klassi EMV Lada meistrivõistluste avaetapi punktide eest hakkavad heitlema neli võistluspaari. Esimese Ladaga saavad Otepääl lähte klassi 2022. meistrid Koit Repnau / Hannes Hannus (Lada VFTS), teatas Eesti autospordi liit.