Venemaalt enam kütust kaasa tuua ei tohi

Sanktsiooni rikkumisena on käsitletav kütuse piiriületusejärgne sõidukist välja pumpamine ning tasu eest või tasuta üleandmine. Väljapumpamine on lubatud ainult sõiduki remondi eesmärgil, kui kütus hiljem sõidukisse tagasi pumbatakse.

KEELATUD VÕI LUBATUD?

NÄIDE 1

Eesti kodanik reisib Venemaale ning tangib sealses tanklas täis auto paagi ning 10-liitrise kanistri. Ta ei ole viimase poole aasta jooksul Venemaad külastanud. Venemaalt naastes on tal lubatud maksuvabalt sisse tuua auto kütusepaagis olev kütus. Kanistris oleva kütuse import on keelatud, sõltumata sellest, kas sellele laieneks maksuvabastus või mitte. Inimesel on võimalus keelatud kaup tagasi viia või loovutada. Loovutatud kaup kuulub hävitamisele.

NÄIDE 2

Eesti kodanik reisib Venemaale ning tangib sealses tanklas täis auto paagi ning 10-liitrise kanistri. Ta on Venemaad regulaarselt iga kuu külastanud (eelneva kuue kuu jooksul vähemalt kolm korda) ning viimase kuu jooksul on tegemist teise külastusega. Venemaalt naastes on tal lubatud sisse tuua auto paagis olev kütus, mis piiripunktis maksutatakse. Kanistris oleva kütuse import on keelatud. Inimesel on võimalus keelatud kaup tagasi viia või loovutada. Loovutatud kaup kuulub hävitamisele.

ALLIKAS: maksu- ja tolliamet