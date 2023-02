Kagu-Eesti murekohad viidi Toompeale

„Seis on keeruline ja seda kõikidel kohalikel omavalitsustel. Oleme olukorras, kus Valga vallale on esitatud tagasinõue 340 000 euro ulatuses, kuid me pole taolise murega üksi, finantskorrektsiooniga seotud olukorrast teavitab aina rohkem omavalitsusi. Valdade ja linnade reaalne toimetulekuvõime väheneb iga päevaga ning tagasinõude tõttu tuleb hakata loobuma tulevikuprojektide elluviimisest ja," sõnas Valga vallavanem Monika Rogenbaum.

Omavalitsuste üldised kulud on suurenenud, kuid tulud vähenenud. „Tõrva valla näitel saame öelda, et kulud suurenesid 14%, kuid tulud ainult 4%. Puudujääke saab katta varasemalt kokkuhoitud finantsidest, kuid ka need on paljudel otsas. Oleme poolt, et palkasid tuleb tõsta, kuid jaksu selleks pole," lisas Tõrva vallavanem Maido Ruusmann.

Peaminister Kaja Kallas oli päri murekohtadega ning selgitas, et peale valimisi on võimalik need teemad avada.