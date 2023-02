Peaminister näeks ERRis kärpevõimalust

Maakonna ettevõtjad kogunesid ümarlauale peaministriga Mulgi elamuskeskusesse. Kunagine Valga haigla juht ja praegune Terviseagentuur OÜ tegevjuht Marek Seer uuris, kas Reformierakonna järgmise nelja aasta plaan sisaldab ka tuumajaama loomisega seonduvat. Kallase sõnul on nad selle loomise osas pigem toetavad. «Tegime valitsuses otsuse, et tuua riigi plaanitud tuumaenergeetika uuringud varasemaks, et saada vastus, kas tuumajaam Eestis on mõistlik, kas on nii väikest reaktorit ja kuidas sellega edasi liikuda. See peaks esimesel poolaastal nüüd valmima. Seaduses on kirjas, et tuumaenergia kasutusevõttu peab otsustama Riigikogu.»