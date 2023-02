Valga vallavanema umbusaldamine hääletusele ei tule

Vallavanem lausus juba vahetult pärast umbusalduse saamist, et kuna umbusaldusavaldusele oli toetusallkirja andnud kuus volikogu liiget 25st, kontrollitakse esmalt esitatud avalduse ja sellele lisatud eelnõu korrektsust. «Küsimus on, kas kuus volinikku üleüldse saavad sellist avaldust esitada, kui seadus näeb ette, et vähemalt neljandik volikogu koosseisust peab olema umbusalduse esitamise taga,» lausus ta toona.

Nüüdseks on saanud kinnitust, et avaldus arutamisele ei lähe. Rahandusministeeriumist vastati vallavalitsusele, et kohaliku omavalitsuse korraldamise seaduse järgi võib umbusalduse avaldamise algatada tõepoolest vähemalt neljandik volikogu koosseisust. Kui volikogus on 25 liiget, siis saab umbusalduse avaldamise algatada vähemalt seitse volikogu liiget.