GALERII ⟩ Staabi- ja sidekompanii tähistas neljandat aastapäeva sportliku mõõduvõtuga

Kompanii aastapäeva tähistamine algas Võrus Taara linnakus, kuhu rivistati üles kõik kompaniisse kuuluvad ajateenijad ja tegevväelased. Rivistusel ergutati staabi- ja sidekompanii parimaid ajateenijaid ja tegevväelasi.

Hiljem jätkus aastapäeva tähistamine allüksuste sisese tuleprooviga, kus võisteldi 14 alal: köieveos, teatesõudmises, saalijalgpallis, veoauto ratta vahetamises, lumekettide paigalduses, laskevõistluses, meemivõistluses ja mitmel teisel alal.

2. jalaväebrigaadi staabi- ja sidekompanii ülema kapten Taavi Kivi sõnul oli eelmine aasta kompanii jaoks väga edukas. «Väljaõpetatava koosseisu hulk võrreldes varasemaga ligi kahekordistus,» ütles ta.

Kompanii jaoks oli eelmise aasta suurõppus Siil 2022 märgilise tähtsusega, sest tegemist oli esimese täiemahulise õppekogunemisega alates kompanii loomisest.

Järgmise aastaringi jooksul on kompaniil plaanis senist tööd sama hästi jätkata. «Jätkame vähemalt sama head tööd ajateenijate ettevalmistamisel ja pakume neile piisavalt väljakutset, et sõprusringkondades leviks ikka see üks: tulen vabatahtlikult ja parima meelega staabi- ja sidekompaniisse,» lisas kapten Kivi.

2. jalaväebrigaadi staabi- ja sidekompanii loomise päevaks loetakse 2019. aasta 1. veebruarit, mil kompanii loodi rahuaja üksusena. Staabi- ja sidekompanii põhiülesandeks on tagada 2. jalaväebrigaadi juhtimispunktide katkematu töö ja teenindamine, füüsiline julgeolek, esmane tagalatoetus ning sideühendus teiste staapidega.