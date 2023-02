Valgamaa lühiuudised

Mälestati kindral Jaaksonit

Otepääl stardivad autoralli Eesti meistrivõistlused

Praeguseks on saanud kinnitust, et Eesti läbi aegade parim rallisõitja Ott Tänak osaleb uue generatsiooni Ford Puma Rally1 autoga laupäeval Otepää talverallil. Tänaku kõrval võtab ka Otepää teedel koha sisse kaardilugeja Martin Järveoja.

«Iga päevaga lähevad Otepää ümbruse teeolud aina talvisemaks. Teepõhjad on ilusti külmunud ja loodame korraliku talverallit. Otepää talveralli korraldusmeeskonnal on väga hea meel, et Ott ja Martin on otsustanud Rootsi MM-ralliks valmistuda just siinsetel teedel ja toovad Eesti rallisõprade ette M-Sport meeskonna ette valmistatud Ford Puma Rally1 auto,» sõnas võistluste juht Marko Koosa.