Jaanika Elias: palgatöö kiituseks

Mitmes taskuhäälingus on ettevõtjad tõstetud just nagu jumaluse staatusesse. Kiidetakse, et küll nad on tublid, kuna on lõpuks teiste heaks rügamise järele jätnud.

Ettevõtlikkus on kiiduväärt, ent ärgem unustagem paari asja. Esiteks: kui tegemist pole just ühemehefirmaga, vajavad need samad ettevõtjad endale töölisi. Just nimelt neid palgatöölisi, kes nende ettevõttes töötaksid.

Teiseks on tihti näha suhtumist, nagu oleks ettevõtlus midagi nii maagilist, et teen kuus üks-kaks projekti, mis midagi erilist sisse ei too, aga peaasi et olen enda aja peremees. Küll see kõik millalgi hoogu hakkab koguma ning siis olengi edukas ja saan soovi korral palmi all puhata, varbad liivas.

Jällegi ilus mõte, aga paraku ei saada kõiki ettevõtjaid edu. Isegi mitte nii palju, et korralikult maksud ära saaks maksta. Kuid kuna nii-öelda oma beebiga on juba tegelema hakatud, tuleb edasi rühkida. Mis siis, et palgatöö puhul oleks ehk rohkem võimalusi, aga no see on eilne päev ju! Just selline mulje jääb tihti ühiskonna suhtumisest.



Äkki võiks lõpuks ka palgatöö rohkem au sisse seada? Kõik ei pea ettevõtjad olema. Mõned lausa ei sobigi selleks.