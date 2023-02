Merike Õun: liikumislust vürtsitab elu

Selleks, et spordimeelsus tekiks, ei ole tarvis kohe ajalisele tulemusele rõhku panna, vaid õppida rõõmu tundma just osalemislustist.

Alustada saab kõigepealt lihtsamast, lühematest ringidest, eesmärgiga vaid osaleda ning kogeda sooritamise protsessi. Olen märganud, et liiga kiiresti hakatakse endale kõrgeid ajalisi eesmärke seadma, kuigi pole veel järjepidevalt kindlat liikumistki tulemuseks saavutatud.

Et spordimeelsus tekiks, ei ole tarvis kohe ajalisele tulemusele rõhku panna, vaid õppida rõõmu tundma just osalemislustist. Sportlaseks olemist ei nõua ükski rahvaspordiüritus ning liidritega võidu tormamist ammugi mitte. Igaüks tehku endale jõukohaselt. Ja veel – vanuselist ülempiiri ei ole ühisüritustel samuti, isegi siis mitte, kui kõrgeim vanuseklass juhendis on 60+.

Kõige pisemad inimesed on väga altid lihtsalt liikuma, neile on see sisse kodeeritud. Kummaline on aga täiskasvanute käitumine, kui spordiürituste medaleid soovitakse oma võsukestele siis, kui lapsed alles titevankris, aga kui mudilane võtab jalad alla, tal seda sportlikku sooritust endal omas tempos teha ei lasta. Siis on vaja temaga kiirustada või – veel hullem – edasi kärutada, laskmata tal omal jalal üldse liikuda.

Alles hiljuti märkasin last, kes oli kärusse aheldatud – peaasi muidugi, et ta sinna kärusse ära ei külmunud –, kuigi oleks võinud koos vanema õega lihtsalt ringi joosta. Kõik algabki sellistest pisikestest asjadest. Täiskasvanule on mugav, kui laps istub rahulikult ega peaks talle järele jooksma või tema riideid pesema. Kahjuks nii see liikumisvaev inimese maailma kerkibki.