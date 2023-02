GALERII ⟩ Otepää vallas langes tuleroaks suur maja

Tegu oli kahest osast koosneva hoonega: ühes osas olid eluruumid, teist kasutati eelkõige eri asjade hoiustamisega. Just teisena nimetatud hooneosast põleng alguse saigi. Teadaolevalt oli kurja juur plastist ämber, milles olnud kuum tuhk ämbri süütas. Edasi levis põleng ruumi, kus ämbrit hoiti ja sealt teistesse selle majapoole ruumidesse.

Põlengut märkas esimesena naaber, kes teatas häirekeskusele, et naabri garaažiga kokkuehitatud maja poolt on näha tulekuma. Lähemal uurimisel selgus, et leegid ulatusid juba hoone (11 x 33 m) katusest välja.