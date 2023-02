Riik toetab tänavu nii elektriautode kui kastirataste ostu

Keskkonnaminister Madis Kallas allkirjastas nullheitega sõidukite toetuse andmise määruse, millega edendatakse keskkonnasäästlikumate transpordivahendite kasutust ja vähendatakse kasvuhoonegaaside heidet. Varasemaga võrreldes on aga tingimustes mitu muudatust. Esiteks peab sõiduk olema ostetud mitte varem kui määruse jõustumise päeval ning toetust makstakse seekord tagantjärgi.

„Kuna autostumine on meie linnades suur probleem, siis peame hoogu andma nendele liikumisviisidele, mis ohjaks üha kasvavat autode hulka. Elektrilised kastirattad on üks hea viis, kuidas asjatoimetused linnas ära teha kiiresti ja nutikalt, ummikuid vältides,“ ütles keskkonnaminister Madis Kallas.

Keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna nõuniku Maris Arro sõnul on huvi nullheitega sõidukite toetuse vastu olnud varasematel aastatel suur ning ka tänavu oodatakse palju taotlejaid. „Toetusmäärad on seekord küll väiksemad, kuid selle võrra on lihtsustatud toetuse saajate kohustusi,“ selgitas Arro.