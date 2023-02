Kallas: valitsus ei ole langetanud otsust Nursipalu laiendamise osas

Kallas tõdes, et Nursipalu laiendamine on vajalik nii kaitseväele, kaitseliitlastele kui ka Eesti liitlastele. "Me peame aru saama, et meie naaber, kes käitub äärmiselt agressiivselt, on julgeoleku olukorda oluliselt muutnud. Valmis tuleb olla riskideks, milleks varem pole vajadust olnud," ütles Kallas neljapäeval valitsuse pressibriifil.

Tema sõnul on kindlasti üks vajadus kaitsetaristu arendamine, et Eesti ise ja Eesti liitlased saaksid koos harjutada ja ka nende relvasüsteemidega, mida Eesti on viimasel ajal endale hankinud. «Kui me neid kasutada ei oska, siis need kaitses ei tööta,» ütles Kallas.

Ta lisas, et Eesti põhiline oht tuleb Venemaa suunalt ning see ei muutu ka siis, kui Eesti loobuks polügooni laiendamisest.

Samas kinnitas Kallas, et otsust Nursipalu polügooni laiendamise osas valitsuses veel tehtud ei ole. Peaminister lisas, et enne otsuse langetamist tuleb mõista, et otsused oleksid tasakaalus.