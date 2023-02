Elektrimüüjat saab nüüd vahetada palju kiiremini

Kui eelnevalt kehtinud regulatsiooni järgi tuli olemasoleva elektrilepingu lõppemiseks ja uue jõustumiseks oodata uue kuu alguseni ja teatada müüja vahetamise soovist vähemalt seitse päeva enne kuu vahetumist, vastasel juhul võis protsess venida kuni 37 päevaseks, siis nüüd on müüja vahetamine võimalik 14 päevaga, teatas võrguhaldur.

Elering on teinud oma andmevahetusplatvormil, mis on riiklik energiaandmete hoidmise infosüsteem ja kuhu energiamüüjad esitavad andmed oma lepingute kohta, vastavad muudatused, et müüjad saaksid kiirendatud protsessi läbi viia.