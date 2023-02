Samas on Kanepi vallas asuvas külakeskuses toimunud mitu aastat näiteks toiduvalmistamisega seotud Kostitee päev, mis propageerib kohalikku toitu. Kevaditi aset leidval Postitee Pillerkaaril on samuti alati olnud avatud ka Ihamaru külakeskuse kogukonnakohvik. «Sellised ühised ettevõtmised kulgevad palju libedamalt, kui on kohapeal toidutegemise võimalus,» ütles ihamarulane Täpsi.