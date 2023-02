Põlva raamatukogu lastetöö spetsialist Sirve Valdmaa sõnas, et kohustuslik kirjandus asendus soovituslikuga juba kümmekond aastat tagasi. «On olemas nimekirjad, aga mida sealt lugema peab, see on õpetajate välja mõelda. Niimoodi kindlasti ei ole, et kõik klassid üle vabariigi loevad samu raamatuid.»