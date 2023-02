Staažikad varjupaiga asukad tahavad päriskoju

«Kuna koduta kasside probleem on Eestis suur, pöörame igal aastal veebruaris eritähelepanu neile. Eelmise aasta kampaania oli väga edukas – kodu leidis 102 kassi,» sõnas Varjupaikade MTÜ kommunikatsiooni- ja annetuste kogumise juht Anni Anete Mõisamaa. «Kes endale karvast sõpra võtta ei saa, saab tulla meie püsitoetajaks. Tänu püsiannetustele saavad meie armsad tegelased vajalikku ravi ja jõuavad uue kodu ära oodata.»

Kõige staažikam kass on Eestis varjupaiga hoole all veetnud juba kaks aastat ja kaheksa kuud.

Võru varjupaigas oli selle nädala keskel 53 kassi. Kõige kauem on seal uut kodu oodanud Teesi, Axel ja Herta, vastavalt 321, 308 ja 302 päeva.

Valga varjupaigas on praegu 104 koduootavat kassi. Kõige pikaaegsemad asukad on seal Jasper, Beatris ja Randy, kes on uut kodu oodanud vastavalt 504, 497 ja 464 päeva.