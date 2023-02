Raamatukogud tõstavad esile saunakirjandust

«Kuna saunatava on suuremas osas Eestis jõudnud katkematult tänapäeva, tasub meenutada ja edasi anda ka neid tarkusi, mida oma peres ja kogukonnas on järgitud või järgitakse veelgi. Millal ja kuidas sauna kütta, kuidas saunaskäiguks valmistuda ja häälestuda, kuidas saunalisi ja sauna teretada ning kuidas seal toimetada,» ütles rahvakultuuri ja pühapaikade uurija Ahto Kaasik.

Igas Eesti piirkonnas on saunaga seotud erilisi rituaale ja kombeid: osa neist on paremini salvestatud, teised vajaksid eestvedamist talletamiseks. Ülemaailmselt on soomlased suured saunaentusiastid, on aeg neile pakkuda tõsist konkurentsi eestlaste saunakultuuri mitmekesisusega. Sauna-aasta kodulehel ongi ära toodud üle 26 saunaliigi.