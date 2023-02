Mehhiko naine: Setomaa meenutab mulle mu kodumaad

Rendónil ei olnud 2013. aastal veel aimugi, mis riik see Eesti olla võiks ja kus see üldse asub. Kui ta sai Mehhikos magistrikraadi kätte, tahtis kuskile mujale õppima minna, et ka doktorikraad saada. «Ma ei olnud kunagi varem Mehhikost väljaspool õppinud ja seetõttu tahtsin ka muud maailma näha,» meenutab ta.