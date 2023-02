Laul aitab meenutada valmislubadusi

«See on laul, mille sõnad on reaalsest elust. Uued valimised on saabumas ja huvilistel on ehk hea meenutada, mida lubati valijatele neli aastat tagasi,» ütles Valgamaalgi elanud muusik. «Palju lubadusi möödunust on ellu viidud, paljud on ununenud või muutunud. Juba jälle kuuleme kandidaatide lubadusi, mis on sageli populistlikud ja ebareaalsed ning kipuvad hiljem ununema,» nentis Karu.