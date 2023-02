«Rital, mu abikaasal, on tükk aega olnud südames mõte teha sellist supikööki,» ütleb pastor Tõnu Paju. «Kui ta midagi ette võtab, siis selle ka ära teeb.» Ja läkski nii, et supiköögi uksed on novembrist valla neljapäeviti kella 15–17.