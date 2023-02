GALERII ⟩ Kelgukoerad startisid rekordilisele 200 kilomeetrisele võistlusele

Haanjas toimub sel laupäeval ja pühapäeval veokoeraspordi võistlus Talvõtii, mille distantsi pikkuseks on kokku 200 kilomeetrit. Tegemist on Baltikumi pikima ja kõige tehnilisema rajaga kelgukoerte võistlusega.

Võistluse Talvõtii korraldaja Johanna Laak kinnitas enne starti, et kelgukoerte võistlusteks on Haanjas imeliselt hea ja lumine ilm. Võistluse starti tuli viis rakendit: kolm Eestist ja kaks Lätist.

Koerakelgud läbivad raja kahe päevaga, võistlusdistantsil on lubatud üks kontrollpunkt. Selles vahepeatus on olemas koertele allapanuks põhk ning vesi. Kelgujuht peab vahepeatuses koerte eest hoolitsema ainuisikuliselt.

«Iga võistleja enda taktika on, millal ja kui kaua rakend puhkab," täpsustas Laak. «Kohustuslik on välja võtta neli puhketundi, kuid reaalselt puhatase kindlasti kauem. See on iga võistleja enda teha.»