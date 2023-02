Nädala esimene pool tuleb osaliselt päikseline

Keskkonnaagentuuri teatel on esmaspäeva öö hakul pilves ilm ja sajab lund. Pärast südaööd loode poolt sadu lõpeb ja pilvisus hõreneb. Paiguti tuiskab. Puhub läänekaaretuul 4-10, saartel ja rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Pärast keskööd tuul veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur on 0 kuni -5, saarte rannikul kuni +1 kraadi. Varitseb jäiteoht. Esmaspäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab vähest lund. Puhub loode- ja põhjatuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on -3 kuni +2 kraadi.

Teisipäeva öösel on muutliku pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänekaaretuul 2-8 m/s. Külma on 3-9, kohati kuni 14 kraadi. Saartel ja läänerannikul jääb termomeetrinäit -3 ja +1 kraadi vahele. Hommikul läheb mõnevõrra soojemaks. Teisipäeva päeval on muutliku pilvisusega sajuta ilm. Puhub edela- ja lõunatuul 3-9, saartel puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on -3 kuni +3, ennelõunal Kagu-Eestis kuni -7 kraadi.