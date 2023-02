Pühapäeva pärastlõunal hakkavad teeolud halvenema

Transpordiameti teatel olid pühapäeva hommikul Lääne-, Kesk- ja Lõuna-Eesti põhi- ning tugimaanteed valdavalt kuivad või soolaniisked. Virumaal olid maanteed lumised ja jäised, Põhja-Eesti teedel aga esines paiguti härmatist. Jõgevamaal piirab paiguti nähtavust udu. Temperatuur on kõikjal miinuses.

Pärastlõunal pilvisus tiheneb, Loode-Eestist alates hakkab lund sadama ja paiguti on jäidet. Tuul tugevneb rannikul puhanguti kuni 17 meetrini sekundis. Ida-Eestis on külma 1–6 kraadi, Lääne-Eestis jäävad termomeetrinäidud -1 ja +1 kraadi vahele. Sajualas on teedel pinnatuisku ning libedust.