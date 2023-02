Aasta kontsertkoori juhatab Külli Lokko

Aasta dirigendiks valiti Külli Kiivet, kes on üle-eestilise neidudekoori Leelo peadirigent, Tallinna ülikooli meeskoori dirigent, muusika- ja balletikooli hääleseadeõpetaja ja mudilaskoori dirigent, Eesti Kooriühingu mentor ja mitmete kooride hääleseadja. Kiivet on ka järgmise noorte laulupeo "Püha on maa" neidudekooride liigidirigent.