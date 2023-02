Toivo Kotov koos abikaasa Ehaga. Nad on spordilembesed ja tegusad olnud kogu oma elu.

«Mis asja? Teenetemärgi?! Mille eest see nüüd tuli?!» imestas Valgamaa spordientusiast Toivo Kotov, kuuldes Lõuna-Eesti Postimehelt, et ta on pälvinud riigipealt Valgetähe V klassi teenetemärgi.